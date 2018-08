Stiri pe aceeasi tema

- Contabilul lui Paul Manafort, fostul sef de campanie al presedintelui american Donald Trump in timpul alegerilor prezidentiale din 2016, a recunoscut in instanta ca a ajutat la falsificarea rapoartelor financiare pentru reducerea taxelor si pentru a-l ajuta sa obtina imprumuturi, relateaza Reuters.

- Fostul sef al campaniei electorale a presedintelui american Donald Trump, Paul Manafort, a castigat peste 60 de milioane de dolari in calitate de consultant politic in Ucraina, venituri pe care nu le-a precizat in...

- In luna iunie, prin intermediul bancilor licentiate din strainatate in favoarea persoanelor fizice din Moldova au fost transferate mijloace banesti in valoare de 117,48 milioane de dolari. Cifra este in crestere cu 8,5% comparativ cu iunie 2017, se arata intr-un comunicat de presa al Bancii Nationale,…

- Adminstratia americana a presedintelui Donald Trump a decis sa deblocheze un ajutor militar de 195 de milioane de dolari pentru Egipt, suspendat pana in prezent din cauza incalcarii drepturilor omului, relateaza AFP. "Recunoscand masurile luate de Egipt in cursul ultimului an ca raspuns la unele ingrijorari…

- La patru zile de la summitul de la Helsinki dintre presedintele american Donald Trump si omologul sau rus Vladimir Putin, Pentagonul a anuntat vineri ca aloca inca 200 de milioane de dolari pentru intarirea apararii Ucrainei, transmite AFP.

- Presedintele american Donald Trump l-a amenintat pe premierul japonez Shinzo Abe ca-i va trimite 25 de milioane de mexicani, acesta fiind unul dintr-o serie de mesaje bizare care i-au socat pe ceilalti lideri la summitul G7, tensionat, de saptamana trecuta din Canada, relateaza sambata agentia APP,…

- Lungmetrajul „Deadpool 2”, regizat de David Leitch, a detronat filmul „Avengers: Infinity War” din fruntea box office-ului american, inregistrand incasari de 176 milioane dolari la nivel internațional. Potrivit Box Office Mojo, cel de al doilea film al francizei, care il are pe Ryan Reynolds in rol…

- Avocatul presedintelui american Donald Trump, Michael Cohen, a cerut guvernului din Qatar cel putin un milion de dolari (845.000 de euro) in decembrie 2016 pentru a beneficia de contracte in cadrul urmatoarei administratii Trump, a scris cotidianul american „Washington Post“.