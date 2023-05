Stiri pe aceeasi tema

- Rheinmetall a fondat o societate mixta cu conglomeratul de stat ucrainean Ukroboronprom pentru a construi și repara tancuri in Ucraina, a informat vineri cotidianul Handelsblatt, citandu-l pe directorul executiv al producatorului german de arme, relateaza Reuters . „Contractele au fost semnate”, a declarat…

- Administratia de la Moscova a acuzat, marti, Germania de implicare din ce in ce mai mare in conflictul din Ucraina prin furnizarea de armament fortelor militare ucrainene. Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a afirmat ca Germania nu are nicio modalitate de a se asigura ca armamentul…

- Potrivit sefului companiei, Armin Papperger, o fabrica ar putea fi infiintata in Ucraina pentru aproximativ 200 de milioane de euro si ar putea produce anual pana la 400 de tancuri de lupta principale de tip Panther. Papperger a descris discutiile cu guvernul ucrainean drept „promitatoare”, adaugand…

- Germania a anunțat ca va crește producția de muniție, asigurandu-se in același timp ca are suficiente piese de schimb și capacitați de reparații in industria sa de aparare, dupa un an de sprijin militar acordat Ucrainei, relateaza The Guardian . In urma unei intalniri cu prim-ministrul leton Krisjanis…

- Canada va livra Ucrainei inca patru tancuri Leopard 2 pentru a ajuta la lupta impotriva invaziei ruse, ridicand la opt contributia sa totala in acest domeniu, a anuntat premierul Justin Trudeau vineri, la un an de razboi, transmite AFP. „Canada este solidara cu Ucraina inca de la inceputul conflictului…

- Este primul lot de tancuri occidentale livrate Kievului, iar oficialii ucraineni și occidentali spera ca aceste arme moderne vor ajuta forțele Ucrainei sa reziste ofensivei ruse și sa lanseze propriile contraofensive, scriu Deutsche Welle și site-ul televiziunii publice poloneze TVP. Polonia a confirmat…

- Un prim grup de peste 600 de soldati ucraineni si-a finalizat pregatirea oferita de Statele Unite, incluzand manevre la scara larga care ar putea ajuta Ucraina in viitoarele sale operatiuni impotriva Rusiei, a anuntat vineri Pentagonul, citat de AFP, preluata de Agerpres. „Saptamana aceasta, un prim…

