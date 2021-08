Stiri pe aceeasi tema

- Nationala olimpica de fotbal a Spaniei s-a calificat marti in finala masculina la JO 2020 de la Tokyo dupa ce a invins in semifinale Japonia cu scorul de 1-0 dupa prelungiri, scrie AFP. La Saitama, spaniolii au pus capat visului echipei gazda la o finala olimpica, dupa un gol reusit in prelungiri de…

- ​Spania a câștigat la limita, scor 1-0, meciul contra Japoniei, de la JO 2020. Ibericii au obținut astfel calificarea în marea finala, urmând sa lupte pentru medaliile de aur cu Brazilia.Marco Asensio (115') a marcat unicul gol al disputei de la Saitama.

- Echipa Braziliei a devenit prima finalista la turneul olimpic de fotbal, dupa ce a eliminat selectionata Mexicului la loviturile de departajare, scor 4-1. Brazilienii, campioana olimpica en-titre, sunt pentru a cincea ora in finala la JO. La loviturile de departajare, pentru Brazilia au transformat…

- Echipa Braziliei, detinatoarea titlului, a invins-o pe cea a Germaniei cu scorul de 4-2, gratie mai ales unei triple a lui Richarlison, joi, la debutul sau in turneul masculin de fotbal din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, transmite AFP. In reeditarea finalei JO de la Rio din 2016, castigata de…

- Echipa naționala Under 23 a Romaniei a intalnit sambata seara, la Marbella, in Spania, reprezentativa similara a Mexicului, intr-un meci amical de pregatire, in vederea apropiatelor Jocuri Olimpice....

- Nationala de fotbal a Braziliei a invins vineri seara cu scorul de 2-0 reprezentativa Ecuador, in preliminariile sud-americane ale CM 2022 din Qatar, obtinand cea de-a cincea sa victorie din tot atatea meciuri. La Porto Alegre, Richarlison a deschis scorul in minutul 64 dupa o pasa primita…

- Reprezentativa de tineret a Spaniei s-a impus luni seara, in sferturile de finala ale Campionatului European de Fotbal U21, in fața naționalei Croației, dupa prelungiri, cu scorul de 2-1 (0-0, 1-1). Spania s-a calificat in semifinala, unde va intalni caștigatoarea dintre Portugalia și Italia.…