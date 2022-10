Rezultatele înregustrate miercuri, în grupele Champions League și echipele calificate în optimile competiției Bayern Munchen a invins-o pe FC Barcelona, scor 3-0, pe Camp Nou, miercuri, in etapa a cincea a grupelor Ligii Campionilor la fotbal. Gruparea catalana nu mai avea sanse de calificare, urmand sa continue in Europa League. Liverpool si-a asigurat calificarea in optimile competiției, cu 3-0 la Amsterdam cu Ajax. Napoli s-a impus tot cu scor de neprezentare, cu Rangers. Napoli si Bayern sunt singurele echipe cu cinci victorii. Echipele care și-au asigurat locurile in optimile de finala ale Champions League, cu o etapa inainte de final sunt: Napoli, Liverpool, FC Bruges, FC Porto, Bayern Munchen,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

