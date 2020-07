Stiri pe aceeasi tema

- Evluarea Naționala 2020. Rezultatele finale la sesiunea speciala a Evaluarii Nationale vor fi afisate sambata. Primele rezultate au fost anuntate joi, iar cei care au fost nemultumiti de note au putut face contestatii.

- Rezultatele la sesiunea speciala a Evaluarii Naționale, inainte de contestații, au fost afișate joi. Contestațiile pot fi depuse in aceeași zi, in intervalul orar 14:00 – 20:00, in format fizic sau prin...

- Astazi, incepe etapa speciala a examenului de Evaluare Nationala, organizata in premiera in istoria acestui examen. Sesiunea speciala a Evaluarii Naționale 2020 incepe cu proba la Limba și literatura romana, va continua marți, 30 iunie cu proba la Matematica, iar miercuri, 1 iulie se va desfașura proba…