Inalta Curte de Casație și Justiție a decis ca, indiferent de faptul ca te afli sau nu te mai afli sub efectul consumului de droguri, atata vreme cat ai in organism astfel de substanțe psihoactive ești subiect al infracțiunii și raspunzi penal pentru fapta savarșita, a precizat președintele Europol , Cosmin Andreica, la B1 TV. Andreica susține ca aparatul cu care a fost testat Dorian Popa este unul dintre cele doua modele de drugteste, care au cea mai mica incidența pe rezultatele fals pozitive. „(…) in cazul lui Dorian Popa, vorbim despre unul dintre cele 2 modele de Drug Teste care au cea mai…