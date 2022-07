Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Drula a castigat alegerile pentru functia de presedinte al USR cu 71,3% din cele 18.177 de voturi exprimate. Din cei 23.544 de membri cu drept de vot, au votat online 77,2 %. Drula a obtinut 12.967 voturi. Votul online pentru presedintia Uniunii Salvati Romania s-a desfasurat in perioada 6 -10…

- Se ascut luptele in USR, iar Drula are contracandidați puternici. Mihai Politeanu, Catalin Tenita si Allen Coliban candideaza in alegerile primare ale echipei Curaj, care vor stabili contracandidatul lui Catalin Drula la sefia USR – susțin sursele news.ro . Biroul National al USR a decis, vineri, sa…

- Presedintele interimar al USR, Catalin Drula, si-a anuntat, astazi, candidatura la conducerea formatiunii politice . Drula susține ca livreaza rezultate concrete, „nu bla-bla steril”, iar partidul are nevoie de organizare si „o mana hotarata pe volan”.„Astazi mi-am lansat oficial candidatura pentru…