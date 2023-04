Stiri pe aceeasi tema

- Rata de promovare la proba la proba de Romana de la simularea Bacalaureatului este in crestere cu 11 puncte procentuale fata de 2022. Cresteri avand loc si la celelalte probe, cu exceptia celei de Limba si literatura materna, a transmis Ministerul Educatiei , joi, 6 aprilie. Instituția condusa de Ligia…

- Elevii vor intra de joi in vacanta dupa terminarea cursurilor si se vor intoarce la scoala miercuri, 19 aprilie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Vacanta de vara este prevazuta de sambata, 17 iunie, pana duminica, 3 septembrie. In zilele nelucratoare/de sarbatoare legala prevazute…

- Un numar de 119.614 elevi din cei peste 147.000 inscrisi la inceputul acestui an scolar in clasele a XII-a si a XIII-a au fost prezenti, luni, la proba scrisa de Limba si literatura romana desfasurata in cadrul simularii Bacalaureatului. 12 dintre ei au fost eliminati pentru tentativa de frauda. „Astazi,…

- Simularea examenului de Bacaluareat incepe, luni, cu proba scrisa la Limba si literatura romana, celelalte urmand a se desfasura pana joi, inclusiv. Rezultatele vor fi anuntate pe 6 aprilie. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, in perioada 27-30 martie are loc simularea probelor scrise…

- La proba scrisa la limba și literatura romana din cadrul simularii examenului de evaluare naționala, sesiunea 2023, au fost prezenți 6.699 elevi din cei 7.110 inscriși. Niciun candidat nu a fost eliminat. Organizarea și desfașurarea examenului are loc in 162 centre de examen. Marți, 21 martie 2023,…

- Un numar de 164.009 elevi din cei peste 177.000 inscrisi in clasa a VIII-a la inceputul anului scolar au fost prezenti luni la proba scrisa de Limba si literatura romana din cadrul simularii Evaluarii Nationale, a anuntat Ministerul Educatiei. Conform sursei citate, 4 elevi au fost eliminati pentru…