Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea STS: Dupa anunțul ca nu poate spune rezultatele provizorii ale prezidențialelor, lanseaza o licitatie de aproape 5,2 milioane euro pentru lucrari de infrastructura Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a lansat o licitatie de aproape 5,2 milioane euro pentru proiectare si executie…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a predat peste 25.000 de tablete, atat in tara, cat si in strainatate, pentru buna desfasurare a alegerilor prezidentiale. "In conformitate cu...

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a lansat o licitatie de aproape 5,2 milioane euro pentru proiectare si executie de lucrari pentru realizarea infrastructurii de baza, potrivit unui anunt publicat pe SICAP."Achizitia are ca obiect proiectarea si executia lucrarilor pentru realizarea…

- In ziua alegerilor prezidentiale vor fi publicate pe internet numai rezultatele partiale si finale, precizeaza, vineri, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, care arata ca, in prezent, nu exista cerinte operationale care sa permita STS centralizarea rezultatelor provizorii de la nivelul sectiilor…

- Prim-adjunctul STS, Ionel-Sorin Balan a afirmat, marti, ca in acest moment tabletele destinate introducerii datelor celor care voteaza, la alegeri, sunt sigilate si nu pot fi folosite, fiind obiectul anchetei Comisiei parlamentare. STS face apel pentru deblocarea sistemelor informatice pana la alegerile…