Rezultate Liga IV: CSU Alba Iulia, Industria Galda și CIL Blaj, victorii în deplasare Wekendul 12-13 martie inseamna etapa a XVIII-a a Ligii a IV-a. In prima zi, cele doua formații care se lupta pentru barajul de promovare, CSU Alba Iulia și Industria Galda au caștigat, alaturandu-se lor și CIL Blaj. CSU Alba Iulia și-a revenit dupa dușul rece din derby-ul cu Industria Galda, 0-2, din etapa trecuta, caștigand partida cu Voința Stremt, locul 5, cu scorul de 2-1. Baghiu a deschis scorul dupa doar 45 de secunde, iar M. Domșa a majorat diferența in minutul 19. Epure a redus din diferența pentru gazde abia in minutul 90. Industria Galda de Jos n-a avut emoții cu CS Zlatna, formație… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

