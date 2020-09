Stiri pe aceeasi tema

- Vergil Chițac, candidatul PNL, ar fi caștigat Primaria Constanța la aproximativ 4000 de voturi distanța de Stelian Ion de la USR PLUS, dupa cea mai imprevizibila și incordata lupta electorala pentru administrația de la malul marii, dupa 1996. In mod atipic, primaria a fost caștigata de liberali, iar…

- Conform exit poll-urilor, lupta pentru Primaria Constanta este extraordinar de stransa. Vergil Chitac si Stelian Ion se afla la egalitate, la sondajul de la ora 19.00. Decebal Fagadau este pe locul al treilea.

- Rezultatele parțiale prezentate de CURS-Avangarde in exit-poll-ul pentru alegerile locale din Constanța, pentru funcția de primar, valabile pentru ora 19.30: Primaria Constanța 1. Vergil Chițac – PNL 29.0%2. Stelian Ion – USR-Plus 29.0%3. Decebal Fagadau – PSD 23.5% Prezenta…

- Stelian Ion, candidatul USR PLUS la Primaria Constanta, a vorbit, la Adevarul Live, despre lupta umar la umar cu Decebal Fagadau (PSD) si Vergil Chitac (PNL), afirmand ca principalii canditi pentru orasul de la malul marii au o intentie de vot asemanatoare, departajarea urmand a fi facuta de nehotarati,…

- Stelian Ion, candidatul USR PLUS la Primaria Constanta, va vorbi, la Adevarul Live, de la ora 11.00, despre lupta umar la umar cu Decebal Fagadau (PSD) si Vergil Chitac (PNL). Ce spun sondajele cu doua zile inainte de alegeri? Ce asteptari au oamenii de la viitorul primar? Care e marele proiect pe care…

- Alegeri locale 2020. Președintele organizației județene a PNL Constanța, Bogdan Huțuca, a lansat o provocare pentru candidatul USR PLUS la Primaria Constanța, Stelian Ion, privind contractul cu casa de sondare a opiniei IRES. Declarația vine ca urmare a prezentarii, la inceputul acestei saptamani,…

- Candidatul USR PLUS la Primaria Constanta, Stelian Ion, a declarat marti, intr-o conferinta de presa, ca in situatia in care castiga mandatul de primar, va incepe cu "reformarea si reorganizarea din temelii a institutiei, pe toate departamentele", printr-un audit facut de o firma specializata, pentru…