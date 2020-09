Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre localitatile in care s-a intamplat acest lucru este Carta, potrivit Ora de Sibiu. Lupta dintre Cristian Magheru (PSD) si Daniel Canduletiu (PNL) s-a trantat, la limita, in favoarea celui din urma, voturile fiind numarate de sase ori. Liberalii au castigat 43 de primarii in judetul Sibiu.…

- Edilul din Carța este decis la o diferența de doar un vot. Lupta dintre Cristian Magheru (PSD) și Daniel Candulețiu (PNL) a fost una acerba, potrivit oradesibiu.ro.PNL pare sa fi caștigat primaria Carța la o diferența de un vot. Numaratoarea voturilor s-a facut de șase ori, iar caștigator…

- In comuna Movilița, județul Vrancea, 480 de voturi a inregistrat primarul, in timp ce al doilea clasat a obținut 479 de de voturi. Primarul in funcție, candidat pentru un mandat nou din partea PNL, Corneliu Cristian, a caștigat alegerile cu un singur vot diferența fața de urmatorul clasat in urma…

- Primarul in functie, Corneliu Cristian, candidat din partea PNL Vrancea, si-a adjudecat un nou mandat cu 480 de voturi, in timp ce contracandidatul sau, independentul Costel Seciu, a reusit sa stranga 479 de voturi din cele 1.346 de voturi valabil exprimate, potrivit rezultatelor provizorii comunicate…

- Primaria comunei Movilita a fost castigata de liberali la un singur vot diferenta, potrivit rezultatelor provizorii comunicate luni de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP). Astfel, primarul in functie, Corneliu Cristian, candidat din partea PNL Vrancea, si-a adjudecat un nou mandat cu 480 de voturi,…

- Primaria comunei Movilita a fost castigata de liberali la un singur vot diferenta, potrivit rezultatelor provizorii comunicate luni de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) Astfel, primarul in functie, Corneliu Cristian, candidat din partea PNL Vrancea, si-a adjudecat un nou mandat cu…

- Liderul PNL Sibiu, vicepremierul Raluca Turcan, anunta ca partidul a castigat 42 de primarii din judetul Sibiu, cu 8 mai multe decat aveau pana in prezent. De asemenea, candidatul PNL pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean a obtinut cele mai multe voturi, potrivit numaratorii paralele…

- Primarul Vasile Zbirciog este candidatul Partidului Social Democrat pentru un nou mandat la Primaria Straoane. Primarul Vasile Zbirciog candideaza pentru a continua proiectele pe care le are in derulare și pentru a dezvolta noi investiții care creasca nivelul de trai in Straoane. Pe lista de investiții…