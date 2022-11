Stiri pe aceeasi tema

- Naționala Germaniei a fost invinsa surprinzator, cu 2-1, de echipa Japoniei, in meciul de debut la Cupa Mondiala. Dupa infrangerea Argentinei de catre Arabia Saudita, eșecul „panzerelor germane” in fața reprezentativei naționalei „florii de cireș” este a doua mare surpriza in Qatar. Fii la…

- Fotbalistii germani si-au acoperit ostentativ gura pe fotografia echipei inaintea primului lor meci la Cupa Mondiala 2022, impotriva Japoniei, un aparent protest fata de amenintarile cu sanctiuni sportive din partea FIFA pentru a impiedica purtarea banderolei "One Love" in Qatar, transmite AFP, potrivit…

- Fotbalistul Yasser Al-Shahrani, fundașul stanga al echipei Arabiei Saudite, a suferit o accidentare extrem de grava in minutele de prelungire ale meciului cu Argentina de la Cupa Mondiala din Qatar, scrie Gazeta Sporturilor . In minutul 90+5 al meciului, cand Arabia Saudita incerca sa mențina avantajul…

- Germania, campioana mondiala din 2014, debuteaza la CM 2022 impotriva Japoniei. Meciul incepe la ora 15:00, va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TVR 1. Gazeta Sporturilor este, exceptand TVR-ul, singura instituție media din Romania care trimite 4 jurnaliști la turneul final din Qatar; Ovidiu Ioanițoaia,…

- Echipa naționala de fotbal din Costa Rica nu va juca ultimul amical dinaintea Cupei Mondiale 2022 din Qatar din cauza unei probleme cu pașaportul, informeaza cotidianul spaniol AS. Keylor Navas și compania urmau sa se infrunte, joi, Irak, pe stadionul Internațional Basra intr-un joc de pregatire inaintea…

- Daca nu mai putem conta pe serviciile Caracatitei Paul pentru a prezice cine ia Cupa Mondiala FIFA in 2022, atunci lasam AI-ul sa isi faca treaba. EA Sports l-a pus la treaba si a lasat FIFA 23 sa joace meciurile de la Cupa Mondiala, decizand castigatorul. FIFA World Cup 2022 debuteaza pe 20 noiembrie…

- Selectionerul nationalei din Costa Rica, Luis Fernando Suarez, a anuntat lotul pentru Cupa Mondiala din Qatar, competitie la care costaricanii vor evolua in grupa cu Spania, Germania si Japonia, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Mijlocașul Ao Tanaka, 24 de ani, de la Fortuna Dusseldorf, liga secunda germana, are o superstiție rarisima: poarta aceleași șoșete, pe deasupra jambierelor, din 2017, anul in care a debutat ca fotbalist profesionist, scrie Bild . „Aceștia sunt șosetele mele norocoase. De cand am devenit profesionist…