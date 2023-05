Stiri pe aceeasi tema

- Evoluție excelenta pentru tenismena Maia Oprea la ediția din acest an a turneului Chitila Spring Cup! Sportiva clubului nostru a fost de neoprit pe durata competiției, iar la final a devenit invingatoare la categoria de varsta U14. Tenismena antrenata de Florin Rapeanu a intrat in posesia trofeului…

- Clasare pe podium pentru tenismenul Cezar Papoe la ediția din acest an a Campionatului Național Individual U18. Sportivul clubului nostru s-a clasat pe locul III, alaturi de Maria Alessia Șerbanescu (AS Tenis Club București), in proba de dublu mixt. Aventura celor doi sportivi la Campionatul Național…

- Una dintre cele mai micuțe sportive de la CS Targoviște s-a prezentat la inalțime la Campionatul Național de Atletism – etapa de zona copii 1, 2, 3, 4 și spiriduși, gazduita de stadionul „Iolanda Balaș Soter” din București. Atleta Sonia Maria Ilie a devenit dubla campioana zonala la competițiile dedicate…

- Campionatul Național de Karate Interstiluri pentru minicadeți, cadeți, juniori U21 și seniori s-a desfașurat in Sala Polivalenta din cadrul Complexului Olimpic și Sportiv de la Izvorani, in perioada 22-23 aprilie. Pe durata competiție s-au intrecut 580 de sportivi, ce au reprezentat 70 de cluburi din…

- Dambovițeanca Andrada Dinu, sportiva legitimata la CS Targoviște, a reușit o frumoasa performanța, fiind caștigatoarea titlului de vicecampioana naționala la judo, in urma participarii la Campionatul Național U14-16 de la Sibiu. Sportiva antrenata de Ilie Torcica a cucerit medalia de argint la U14,…

- Este o perioada excelenta pentru inotatorul Luca Vatavu! Tanarul legitimat la Clubul Sportiv Targoviște, antrenat de Octavian Postolache, a reușit calificarea in etapa finala a Campionatului Național de cadeți, programata in vara. Luca Vatavu și-a asigurat prezența in faza finala a Campionatului Național…

- Persoanele juridice romane, care in anul 2022 au fost platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor și care indeplinesc condițiile pentru aplicarea acestui sistem și in 2023, ???????? au obligația de a depune declarație de mențiuni pentru a comunica menținerea acestui sistem de impunere…

- CARANSEBEȘ – Tanarul sportiv de la CSȘ Caransebeș a reușit sa caștige de doua ori aurul la Campionatul Național U18, dupa ce și la Naționalele U20 a devenit vicecampion național! Atletul pregatit de antrenorul federal Cristian Dragomir s-a impus atat la 1.500 de metri (4:00,21), cat și la 3.000 de…