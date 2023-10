Epoca conflictelor inghețate se incheie, in acest sens trebuie sa se acorde o atenție sporita și rezolvarii conflictului inghețat din regiunea transnistreana. O declarație in acest sens a fost facuta de ex-vicepremierul pentru reintegrare, director al Asociației „Inițiativa pentru Pace”, Alexandru Flenchea in cadrul dezbaterii publice cu genericul „Securitatea țarii: pericole, soluții, noutați”