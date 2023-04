Stiri pe aceeasi tema

- La Chișinau a avut loc cea de-a noua reuniune a Comisiei comune pentru Integrare Europeana dintre Parlamentul Romaniei și Parlamentul Republicii Moldova, eveniment prilejuit de marcarea a 105 ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. Copreședintele comisiei, deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate,…

- O desfașurare impresionanta de forțe, oameni și manifestari culturale, politice și istorice a avut loc la Chișinau și in alte localitați din Republica Moldova, luni, la implinirea a 105 ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. Ziua a inceput cu un eveniment istoric-științific in cladirea ce gazduiește…

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a discutat cu un grup de parlamentari din Comisia comuna permanenta a Camerei Deputaților și Senatului Romaniei pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitații Serviciului Roman de Informații, precum și din Comisia Comuna pentru Integrare Europeana…

- Marți, 28 martie, va avea loc cea de-a IX-a Reuniune a Comisiei Comune pentru Integrare Europeana dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul Romaniei (CCIE). In cadrul evenimentului, va fi semnata o rezoluție care vizeaza procesul de integrare europeana a țarii noastre. La final, copreședinții…

- Autoritațile statului romanesc din dreapta Prutului vor transmite cu titlu gratuit Mitropoliei Basarabiei, din cadrul Bisericii Ortodoxe Romane, cladirea fostului Seminar Teologic din Chișinau din perioada interbelica. Seminarul a fost nationalizat de regimul sovietic. „ Pe 22 februarie, cu ocazia vizitei…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, declara ca a obținut mesaje de susținere și reconfirmari ale susținerii din partea a 15 state membre Schengen pentru aderarea Romaniei, iar discuțiile continua: „nu se poate pune problema la acest moment sa cr

- Presedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, aflat in vizita la București, si-a exprimat recunostinta, in intalnirile avute joi cu oficiali romani, pentru ajutorul acordat „in aceste timpuri complicate”. „Ma bucur sa revin la Bucuresti unde am avut de dimineata placerea de a ma intalni…

- „Procesul de aderare la Uniunea Europeana este lung și poate dura 20-30 de ani, deoarece procesele de integrare continua chiar și dupa admiterea țarii in UE”, a declarat ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Nicu Popescu. Potrivit lui Popescu, in stadiul actual, Republica Moldova este…