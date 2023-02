Stiri pe aceeasi tema

- "Astazi (duminica - n.r.) este prima zi din etapa a doua a pachetului de sancțiuni impotriva Rusiei care se refera la interdicția importului de produse petroliere, adica, in principal, motorina. Pana acum, embargoul viza țițeiul. Da, Romania este o țara care importa motorina. Nu, nu exista motive de…

- ”Virgil Popescu ingroapa energia pe carbune‼️ Tot efortul depus de noi, pentru a mentine carbunele in piata, un pilon important al sistemului energetic national a fost aruncat la gunoi!”, spune deputatul MIhai Weber, de la PSD. El arata ca, dupa ce am reusit, in ultimul moment, in luna iunie, modificarea…

- Cifra de afaceri a companiilor agricole a inregistrat cea mai mare creștere din ultimii 10 ani, de peste 30%, ajungand la maximul istoric de 58,1 miliarde de lei in 2021, fiind cu 35% peste cea din 2017, potrivit studiului anual KeysFin „Sectorul agricol din Romania“. Iar in 2022 trendul se consolideaza.…

