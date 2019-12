Rezidenţiat pe prispa casei In ultimii 25 de ani am scris, dezbatut si analizat situatia invatamantului primar, gimnazial si liceal. Nu mai intru in amanunte, marturie stau cataloagele, notele si mediile de la evaluari, de la BAC si de la absolvirea liceelor. Acolo sunt. Astazi vreau sa vorbim impreuna despre invatamantul superior din Romania. Doar atat cat imi permite […] Articolul Rezidentiat pe prispa casei apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

