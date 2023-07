Stiri pe aceeasi tema

- ”Am avut saptamana aceasta discutii aplicate cu aparatul de specialitate al ministerului, in care obiectivul a fost sa punem pe masa actiuni concrete. Timpul nu este de partea noastra, dar ne-am asumat sa lucram in ritm accelerat la planul care sa raspunda nevoii de crestere a sustenabilitatii finantelor…

- La 31 mai 2023, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 53, 82 miliarde de euro, fața de 53,34 la 30 aprilie 2023. In cursul lunii au avut loc urmatoarele operatiuni: Intrari de 1,80 miliarde de euro, reprezentand: modificarea rezervelor minime in valuta constituite…

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 53,082 miliarde de euro, la 31 mai 2023, in scadere cu 0,49%, fata de 53.341 miliarde de euro la 30 aprilie 2023, a anuntat vineri BNR, informeaza AGERPRES . In cursul lunii au avut loc intrari de 1,801 miliarde euro, reprezentand…

- La 30 aprilie 2023, rezervele valutare ale Bancii Nationale a Romaniei erau de 53,34 miliarde de euro, a anuntat BNR. Nivelul rezervei de aur s-a mentinut la 103,6 tone. In conditiile evolutiilor preturilor internationale, valoarea aurului s-a situat la 6,14 miliarde euro. Impreuna (valute plus aur)…

