- Revolutionari prezenti la sedinta extraordinara organizata, luni, de Consiliul Judetean (CJ) Timis, pentru a marca 32 de ani de la proclamarea Timisoarei ca „prim oras liber de comunism din Romania”, i-au cerut deputatului AUR de Buzau, Nicolae Roman (foto stanga), sa paraseasca sala, dupa ce colegul…

- Deputatul liberalul Marilen Gabriel Pirtea a anunțat ca va promova un proiect de lege prin care sa fie introdusa in curricula școlara studierea obligatorie a istoriei Revoluției de la Timișoara din 1989 și a schimbarii de regim din Decembrie 1989 in Romania. Potrivit unui comunicat al deputatului…

- Sala Capitol a gazduit, joi, la pranz, ședința festiva a Consiliului Local Timișoara prilejuita de implinirea a 32 de ani de la izbucnirea Revoluției din decembrie 1989. Intalnirea a inceput cu un moment de reculegere in memoria eroilor cazuți in timpul Revoluției. „Nici acum noi nu putem dormi liniștiți…

- 32 de ani de la Revoluția din Decembrie 1989. Pe 15 decembrie, au fost depuse coroane in fața Bisericii Reformate „Cetate” din piața Maria. A fost prezent și Laszlo Tokes. S-a vorbit și despre inființarea asociației „15 Decembrie - Zi a Solidaritații romane-maghiare”, care militeaza pentru recunoașterea…

- Timișorenii sunt invitați joi, 16 decembrie, la Marșul Eroilor Revoluției din 1989. Evenimentul organizat de Asociația Suporterilor Timișoreni „Druckeria”, devenit tradiție la Timișoara, a debutat in 2005 și reunește, la fiecare sfarșit de an, sute de participanți. Intalnirea are loc la ora 18:30, in…

- Imnul Republicii Socialiste Romania a fost intonat din greseala, de Ziua Nationala a Romaniei.Intamplarea a avut loc ieri la Targu Ocna, chiar la ceremonia de 1 Decembrie. Nimeni nu a reactionat la imnul gresit, mai spun cei care s au aflat la fata locului. "Trei culori cunosc pe lume a fost imnul national…

- Claudiu Iordache, unul dintre liderii Revoluției de la Timișoara, a murit pe 20 noiembrie. „A plecat atat de neașteptat, atat de nedrept, incat șocul plecarii sale este copleșitor, strivește sub greutatea lui cuvintele care ar incerca sa ințeleaga”, transmite familia acestuia.

- Col (r) Costinel V. Mirea, unul dintre militarii raniti grav in Revolutia din 1989, considera ca Justitia trebuie sa grabeasca finalizarea dosarului Revolutiei, restituit saptamana trecuta la Parchetul Militar pentru refacerea anchetei.