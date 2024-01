Stiri pe aceeasi tema

- Prim ministrul Marcel Ciolacu a declarat, sambata, ca ar fi cazul sa existe o scoala de manageri de spitale, adaugand ca politicul trebuie sa se excluda absolut de tot din acest sistem, conform Agerpres.roDupa o vizita la Spitalul Judetean Oradea, premierul l a nominalizat pe dr. Gheorghe Carp, managerul…

- REACȚIE… Ministrul Sanatații a reacționat in cazul batranului umilit in spitalul din Barlad. Acesta a declarat intr-o emisiune de televiziune ca infirmiera și brancardierul care au tarat și trantit brutal un barbat in varsta nu au ce cauta in sistemul sanitar. „Sigur ca asta ar fi o problema legata…

- O școala din județul Prahova, veche de 100 de ani, a reușit performanța nedorita de a mai avea doar 7 elevi in toate ciclurile de invațamant. Cei mici au varste cuprinse intre 6 și 10 ani

- Revendicarile din sistemul de sanatate vor fi analizate de o echipa de lucru formata din reprezentanți Sanitas și experți din Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Ministerul Sanatații, informeaza, miercuri seara, Executivul.Prim-ministrul Marcel Ciolacu și ministrul Sanatații, Alexandru Rafila,…

- Ilustrație: Marian Avramescu In aceste zile trebuie sa ne amintim de faptele vitejești ale celor care s-au luptat in 1989 pentru libertatea romanilor. La 34 de ani de la evenimentele din 1989, avem in fruntea Guvernului un revoluționar. Președintele Partidului Social Democrat (PSD), premierul Marcel…

- Cazul de la Spitalul de Psihiatrie Murgeni este „absolut intolerabil”, spune ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Daca spitalul ar fi aparținut MS, managerul ar fi fost demis, spune Rafila, care vorbește despre procedura alimentației din spitale.Rafila a fost intrebat, joi, daca spitalele au voie…

- Un copil din județul Iași a fost spulberat de tren, in timp ce se grabea sa ajunga la școala. Sora sa, care il insoțea, a alergat disperata spre casa sa-i anunțe pe parinți. Totul s-a petrecut in momentul in care baiatul de 12 ani, din satul Scobalțeni, județul Iași, a decis sa scurteze drumul spre…

- Managerii de spitale atenționeaza ca pacientii sunt in pericol si cer ca situatia sa fie rapid remediata pentru a nu se intra intr-o sincopa majora. De exemplu, Spitalul de Urgența Bagdasar Arseni a primit pentru luna decembrie doar 300 de lei.