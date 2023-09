Stiri pe aceeasi tema

- In universul francizei cinematografice si de televiziune „Star Trek”, nava spatiala Enterprise calatoreste prin spatiu folosind un motor warp care exploateaza antimateria. Este suficient sa spunem ca o astfel de tehnologie apartine de domeniul stiintifico-fantastic, informeaza Reuters.

- Institutul National de Sanatate (NIH) din Statele Unite a anuntat vineri ca a inceput un studiu in faza initiala pentru un vaccin experimental care vizeaza sase tulpini de virus gripal, noteaza news.ro.Candidatul de vaccin, FluMos-v2, a fost conceput pentru a oferi protectie impotriva a patru tulpini…

- Un cercetator a generat controverse in lumea științifica cu o teorie care sugereaza ca universul ar putea fi creat de extratereștri intr-un fel de laborator, bazata pe conceptul de simulare. Aceasta ipoteza presupune ca universul nu este real, ci o creație artificiala, iar cercetatorul susține ca masuratorile…

- O teorie a conspirației se raspandește in Europa. Nu are legatura cu “reptilienii”, ci mai degraba cu așa numita dictatura digitala. Cei care o cred sunt tocmai cei mai manipulați. Marc Friedrich, un autor de bestselleruri financiare in varsta de 47 de ani, avertizeaza cu privire la microcipurile implantate…

- Un rinichi de porc modificat genetic continua sa functioneze la peste o luna de la momentul la care a fost transplantat in corpul unui om aflat in moarte cerebrala, un record si o etapa esentiala in incercarea de a gasi o solutie pentru deficitul cronic din domeniul donarii de organe, a anuntat miercuri…

- Revoluție in lumea științifica: apare copilul unicelular. Nu mai este nevoie de barbați sau femeiFara barbat, femeie și sex. Oamenii de știința sunt la un pas de copilul unicelular. Dupa ce au creat spermatozoizi umani din celule somatice extrase din piele sau sange, cercetatorii sunt acum la doar un…

- Un apel patriotic al celui mai bine vandut producator de automobile din China, BYD, de a uni industria si de ”a demola vechile legende” ale pietei globale a devenit viral, atragand atat elogii, cat si o mustrare din partea unui constructor de automobile rival, transmite Reuters. BYD a folosit…

- Contraofensiva ucraineana "nu este in impas", chiar daca nu avanseaza suficient de repede, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Casei Albe pentru securitate nationala, John Kirby, transmite Reuters, informeaza News.ro.Kirby a facut aceste remarci cand a fost intrebat despre ritmul contraofensivei…