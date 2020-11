Stiri pe aceeasi tema

- Scenariile de dezvoltare analizate estimeaza tranzitia Romaniei catre electromobilitate in perioada 2030-2050. Aceasta va depinde de evolutia pietei la nivel national si european si sustinerea investitiilor necesare pentru dezvoltarea infrastructurii publice de reincarcare. In perspectiva tranzitiei…

- Investitiile totale necesare in perioada 2021-2030 in sectorul de productie, transport, distributie energie electrica vor fi in valoare de aproximativ 22,6 miliarde euro, iar productia din surse regenerabile va atinge 49% din totalul productiei brute de energie electrica in 2030, de la un nivel de…

- Mașinile și camionetele noi alimentate integral cu benzina și motorina nu vor mai putea fi vandute in Marea Britanie, incepand cu 2030, insa unele mașini hibrid vor fi permise in continuare, a anunțat premierul Boris Johnson, citat de BBC și Hotnews.Masura face parte din ceea ce prim-ministrul numește…

- Guvernul Roman isi doreste ca extractia gazelor din zacamantul offshore Neptun Deep sa inceapa pana in 2025 si pregateste o propunere de modificare a Legii offshore, a declarat, joi, Dan Dragos Dragan, secretar de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri. El a participat la Forumul…

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA) a propus Executivului garantarea in pondere de 100% a voucherelor oferite turistilor ca alternativa la rambursare, aferente calatoriilor anulate in contextul pandemiei COVID-19. In ultima sedinta de Guvern, MEEMA a propus, in prima lectura,…

- Guvernul a analizat in ședința de joi, in prima lectura, propunerea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pentru a institui o schema de ajutor de stat pentru suportarea integrala a valorii voucherelor acordate de operatorii de turism in contextul amanarii calatoriilor din timpul pandemiei…

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA) propune garantarea in pondere de 100% a voucherelor oferite turistilor ca alternativa la rambursare, aferente calatoriilor anulate in contextul pandemiei COVID-19, potrivit unui comunicat al institutiei. Ministerul a prezentat,…

- Oamenii de afaceri din HoReCa ar putea primi 100.000 de euro pentru instalarea de panouri fotovoltaice sau de statii de incarcare pentru masini electrice si electrice hibrid plug-in-proiect. Ministerul Economiei și Mediului de Afaceri a lansat saptamana trecuta, in consultare publica Proiectul de Ordonanța…