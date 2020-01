Revoluția electrificării - BMW investește 400 de milioane de euro în fabrica sa de la Dingolfing Fotocredit: BMW BMW Group investeste aproximativ 400 de milioane de euro in uzina auto din Dingolfing pentru productia BMW iNEXT . Prin aceasta, cel mai mare centru european de productie va fi pregatit pentru fabricarea de automobile BMW electrice si autonome. Odata cu lansarea BMW iNEXT in 2021, uzina din Dingolfing va fi capabila sa produca combinatia potrivita de automobile electrice, modele plug-in hybrid sau masini cu motoare termice conform cererii si evolutiei pietii - totul pe o singura linie de asamblare. "Datorita structurilor noastre flexibile de productie, uzinele noastre sunt… Citeste articolul mai departe pe auto-testdrive.ro…

