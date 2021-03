Stiri pe aceeasi tema

- Farmec, cel mai mare producator roman de cosmetice, anunța rezultatele financiare inregistrate in 2020, un an marcat de pandemie, care a afectat toate industriile și business-urile la nivel global. Astfel, Farmec a incheiat anul 2020 cu o cifra de afaceri de 287,9 milioane lei (59,5 milioane euro),…

- Raiffeisen Bank SA a acordat companiei Teilor doua credite in valoare de 1,6 milioane de euro pentru capital de lucru și, respectiv, 5 milioane de lei pentru investiții, iar EximBank a emis garanții in numele și in contul statului roman pentru cele doua imprumuturi, in cadrul schemei de ajutor de stat…

- Producatorul roman de medicamente Biofarm (simbol bursier BIO) vizeaza o creștere de 15% a cifrei de afaceri in 2021. Compania iși propune sa obțina o valoare a veniturilor din vanzari de peste 251 de milioane de lei. Astfel, cu un portofoliu puternic și valoros de produse, Biofarm și-a setat printre…

- EximBank a emis garanții in numele și contul statului roman in valoare de 15,75 milioane de lei, in cadrul schemei de ajutor de stat COVID-19 pe care o implementeaza in urma mandatului special primit din partea statului roman, pentru compania suceveana Trutzi SRL – unul dintre principalii jucatori pe…

- In cel mai recent numar (februarie 2021), Revista de cultura universala ”Constelatii diamantine”, editata sub egida Ligii Scriitorilor Romani si a Uniunii Ziaristilor Profesionisti din Romania, propune, ca de obicei, cititorilor sai un periplu elevat prin lumea literelor, a filosofiei si beletristicii.…

- Acum, in preajma aniversarii a 145 de ani de la nasterea marelui sculptor roman (n. 19 februarie 1876), nu e, poate, loc de a spune mai mult. Figura de legenda, cunoscut in SUA si Franta ca un mare artist, respirand aerul pur al inaltimilor (drum deschis, cumva, de a sa ”Coloana a Infinitului”), contemporan…

- Statul roman demonstreaza inca o data ca funcționeaza dupa reguli care contravin bunului simț și realitații. Cu o zi inainte de re-deschiderea școlilor au fost realizate doar puțin peste 6.000 de teste RT-PCR pentru depistarea Covid-19. Din acestea au rezultat 1.319 cazuri noi de persoane infectate…

- Farmec, cel mai mare producator roman de cosmetice, lanseaza campania promoționala la nivel național „Atinge cu incredere tot ce ți-ai propus in 2021”, cu un mesaj de susținere puternic pentru consumatori: sa iși indeplineasca propriile obiective setate la inceput de an, fiindca rezoluția Farmec este…