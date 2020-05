Revoluția coronavirusului! Biroul va fi omorât, restaurantele vor fi devastate, bicicleta va fi regină Lumea pe care o știam inainte de COVID – 19 a disparut. Criza a pus țari intregi in izolare, a distrus numeroase afaceri, a omorat sute de mii de oameni și a afectat viața a milioane, daca nu miliarde de oameni. Intrebarea este acum: ce urmeaza? Jurnaliștii de la Politico au intervievat zeci de experți și factori de decizie și a inventariat cele mai importante schimbari care se prefigureza. In opinia lor, daca actualele tendințe vor continua, criza generata de coronavirus va… … omori biroul. Politico noteaza ca piața spațiilor de birouri a fost lovita in plin de criza. Numeroase afaceri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- OMS avertizeaza: “Pandemia COVID-19 este departe de a se termina”. Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a atras atentia ca pandemia coronavirusului nu s-a terminat si nici nu este aproape de final. “Pandemia este departe de a se termina”, a spus seful…

- Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații, a spus ca pandemia de coronavirus este departe de a se fi terminat.El a spus ca Organizația Mondiala a Sanatații continua sa fie preocupata de tendințele in creștere din Africa, Europa de Est, America Latina și unele…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a catalogat drept "contraproductive" acuzatiile la adresa Chinei privind presupusa lipsa de transparenta in legatura cu aparitia pandemiei de coronavirus, anunța MEDIAFAX.Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a avut joi o discutie prin telefon cu omologul…

- Europa intra in epoca naționalizarilor. UE da unda verde statelor sa preia companiile rapuse de criza COVID-19, pentru a le proteja de China Țarile europene ar trebui sa cumpere participații la companiile care se confrunta cu probleme financiare in aceasta perioada, pentru a le proteja de preluarile…

- Solidaritatea la nivelul Uniunii Europene în contextul pandemiei este o "datorie" pentru Germania, afirma presedintele Frank-Walter Steinmeier, avertizând ca lumea va fi "diferita" dupa aceasta criza, potrivit Mediafax. "Stiu ca toata lumea vrea normalitate. Dar…

- Liderul PLUS Dacian Ciolos a vorbit, la Adevarul Live, despre viitorul UE in contextul pandemiei. Se va destrama proiectul european sau va iesi mai puternic din criza? Cati bani europeni poate atrage Romania pentru sectorul medical? ”Criza de sanatate, de bine, de rau, o gestionam. Intrebarea e daca…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca nu vrea ca Romania sa piarda timpul si pregateste un set de masuri, in contextul in care liderii europeni se asteapta la un recul dupa criza de coronavirus. El a precizat ca tara noastra nu va avea probleme cu platile in urmatoarele luni.

- Comisia Europeana are un plan pentru obținerea neutralitații climatice in Europa pana la 2050. Greta Thunberg a criticat aspru superficialitatea actului și a insistat pe faptul ca schimbari trebuie facute acum. Declarațiile pe marginea acestui subiect au fost facute de Greta Thunberg la Bruxelles,…