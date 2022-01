Revoltele din Kazahstan: Autoritățile au arestat peste 5.000 de oameni Peste 5.000 de persoane au fost arestate în întregul Kazahstan în timpul protestelor violente care au avut loc în ultimele zile în aceasta tara din Asia centrala, a anuntat duminica dimineata Ministerul de Interne de la Nur-Sultan, transmite DPA.



Autoritatile judiciare au început anchete pentru diverse delicte, a mentionat sursa citata. Sâmbata, acestea au anunțat ca fostul șef al securitații a fost arestat, alaturi de alți oficiali, sub acuzația de tradare.



În comentarii facute la postul local Khabar24, ministrul de interne Erlan…

Sursa articol: hotnews.ro

