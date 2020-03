Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe perchezitii au avut loc in aceasta seara la Spitalului Judetean Arges si la domiciliul unei angajate a unitatii medicale. Angajata, care era gestionar la spital, este de mai bine de o ora la audieri la Parchetului Judecatoriei Pitesti, dupa ce acasa la aceasta au fost gasite masti, dezinfectanti…

- (foto: Ordinea.ro) Reprezentanții Ambulanței din Constanța au facut, joi, un apel catre comunitate, careia i-a cerut sa ii sprijine in lupta impotriva COVID-19. Purtatorul de cuvant al SAJ Constanța a declarat pentru Info Sud-Est ca echipele de intervenție mai au inca echipamente de protecție, insa…

- Politistii au facut astazi perchezitii la persoane care au facut stocuri uriase de manusi chirurgicale, masti sanitare si produse de dezinfectare.Este vorba despre aproximativ o tona de dezinfectanti si zeci de mii de masti si manusi de protectie. Acestea urmau sa fie revandute la suprapret, in conditiile…

- Primarul Ion Ceban a anuntat ca Primaria Chisinau va deschide conturi bancare pentru donatii. Edilul a precizat ca banii vor fi directionati pentru procurarea de masti, manusi si dezinfectanti

- ”Avem parte de o reacție impresionanta a firmelor private. Hilton ne-a oferit cazare, eMag, maști și multa lume vrea sa se implice”, a relatat Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatații intr-o discuție cu ziarul.”McDonald's s-au oferit ei sa duca mancare in toate cele 26 de orașe unde avem…

- Decizia a fost luata in legatura cu continuarea raspandirii infecției coronavirus COVID-19 la nivel internațional, și in special, avand in vedere confirmarea pe teritoriul Republicii Moldova a cazurilor de infectare cu acest virus.

- Directorul UNIFARM, Adrian Ionel, a declarat joi ca saptamana viitoare vor fi aduse 5-6 milioane de masti de protectie si patru tipuri de dezinfectanti. ‘La UNIFARM am incheiat doua contracte. Zilele urmatoare trebuie sa facem plata pentru aceste produse si sa fie livrate la sfarsitul saptamanii viitoare.…

- Parchetul din Milano face o ancheta dupa ce prețurile la dezinfectanți și maști au explodat online, in condițiile in care in magazine și farmacii aceste produse nu se mai gasesc. Prețurile maștilor...