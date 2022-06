Revoltător! La „Policlinica” din Galați, unui pacient cu afecțiuni cardiace îi vine rândul la consultație la 6 luni de la programare Oficialii din domeniul sanatații ne vorbesc de peste doua decenii despre faptul ca sistemul trebuie sa funcționeze prioritar pe prevenție. Avem chiar și sloganuri de genul „Prevenția salveaza vieți!”. In susținerea acestor declarații au fost lansate programe de efectuare obligatorie a analizelor medicale și pe hartie povestea cu „prevenția” merge destul de bine, dar, in realitate, romanii care vor sa iși monitorizeze sistematic starea de sanatate ca „asigurați” care au cotizat o viața la Asigurarile de Sanatate, se confrunta cu o sumedenie de probleme, de la lipsa medicilor specialiști in policlinicile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 104. Oficialii rusi sunt tot mai suparati pe Occident si profereaza amenintari. Luni seara, Moscova a anuntat si noi sanctiuni impotriva unor oficiali din SUA. Dincolo de razboiul efectiv, se vorbeste tot mai acut de un razboi al p

- In județul Ialomița exista patru focare de leucoza enzootica bovina, in exploatații nonprofesionale, informeaza Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Ialomița. Focarele se afla in localitațile Ciochina (doua) și Sudiți. La Ciochina, focarele evolueaza din anul 2021, animalele…

- Beat cleste, un sofer a iesit pe Copou pentru a-si lua paine si tigari. A acrosat o bordura si un Ford parcat, in timp ce trecatorii sunau la Politie pentru a anunta haosul de pe strada. Politistii au ajuns la el odata cu baiatul care aducea pizza. Cercetarile politistilor au stabilit ca pe 21 decembrie…

- Un raport despre Long-COVID, publicat de Centrul american pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), arata ca unul din cinci adulți sub 65 de ani și unul din patru cu varste de peste 65 de ani raporteaza o problema de sanatate aparuta dupa trecerea prin boala. Cercetatorii americani ai Centrului…

- Andreea Mantea trece printr-o perioada dificila, iar vedeta este chinuita de alergii severe. Prezentatoarea TV sa iși țina starea de sanatate sub control cu ajutorul medicamentelor, insa susține ca alergiile iși fac de cap indiferent de cat de multa grija ar avea de ea.

- Elena Gheorghe nu traverseaza deloc o perioada buna! Artista are numeroase treburi pe plan profesional asta fiindca se pregatește de un mare concert, insa pe langa acestea, fiul sau prezinta o serie de probleme de sanatate. Iata ce a pațit Nicholas, dar și ce decizii de ultim moment a trebuit sa ia…

- Guvernul vrea sa aprobe joi o investiție de peste 101,9 milioane de lei pentru crearea unui sistem IT de management la Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS). Sistemul, care va fi finanțat din fonduri UE, va permite elaborarea de rapoarte și analize menite sa consolideze capacitatea decizionala…

- Potrivit directorului CJAS, Szekely Vilhelm in aceste momente auditorii Curții de Conturi verifica activitatea instituției din anii precedenți. Este vorba tocmai de anul in care instituția a fost condusa de liberala Doina Sigmirean. Printre ilegalitațile pe care le-ar putea descoperii auditorii se numara…