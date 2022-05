Jucatorii echipei naționale de hochei a Romaniei i-au surprins neplacut pe romanii prezenți in tribunele de la Ljubljana. Aceștia au cantat imnul Ținutului Secuiesc inaintea partidei cu Ungaria, pe care au pierdut-o cu scorul de 2-4. Jucatorii sunt legitimați la echipele de hochei din la Miercurea Ciuc și Gheorghieni. Fanii tricolorilor au fost revoltați de cele intamplate, iar mulți au considerat ca atitudinea sportivilor noștri a fost una inadmisibila. „In prezent nu exista tinut secuiesc. Sunt cateva judete din Romania in care locuieste si populatie maghiara. In acest context s-a promovat ideea…