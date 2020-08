Stiri pe aceeasi tema

- Raportul Curtii de Conturi privind gestionarea resurselor publice in perioada starii de urgenta din Romania devoaleaza o serie de plati ilegale sau neconforme facute si in Directiile de Sanatate Publica din Romania.

- Institutia a finalizat si a inaintat Parlamentului Romaniei raportul special privind gestionarea resurselor publice in perioada starii de urgenta, informeaza Agerpres. Documentul are la baza un control amplu, desfasurat in perioada mai-iulie 2020, la 949 de entitati din administratia publica…

- Guvernul a cumparat peste un milion de maști de protecție de la o firma cu un singur angajat, dintr-un sat din Giurgiu, care nu ar trebuit acceptata la licitație. Mai mult, Romania și-a trimis aeronavele militare, pe banii statului, sa aduca maștile din Turcia, deși transportul era inclus in preț.…

- Curtea de Conturi a inaintat Parlamentului Raportul special privind gestionarea resurselor publice in perioada starii de urgența:Documentul aprobat de Plenul Curții prin Hotararea nr. 387/2020 are la baza un control amplu, desfașurat in perioada mai-iulie 2020, la 949 de entitați din administrația…

- Inca un judet din Romania revine la restrictiile din starea de Urgenta, dupa judetul Iasi. Autoritațile anunța ca se va restrictiona accesul in piete, astfel incat sa nu se formeze aglomeratie. Se inchid toate locurile de joaca, inclusiv cele private!

- Carantina zonala se instituie la propunerea Directiei de Sanatate Publica teritoriala cu avizul Institutului National de Sanatate Publica si in baza Hotararii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, prin ordin al sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, informeaza miercuri DSU.Precizarea…

- In urma analizei de risc, astazi, 22 iulie 2020 a fost derulata procedura legala de carantinare zonala pentru a doua localitate, respectiv, localitatea Gornet, comuna Gornet, Județul Prahova.DOCUMENTUL de carantinare emis de DSU poate fi consultat AICI Carantina zonala se instituie…

- Guvernul PNL a aruncat Romania in haos, astfel incat nimeni nu știe ce va urma dupa starea de urgența. Liberalii au avut la dispoziție trei saptamani sa vina cu un proiect de lege care sa intre in vigoare in timp util, insa nu au facut acest lucru și au creat singuri posibilitatea de a avea […] The…