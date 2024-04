ANAF doarme în front. Direcțiile din teritoriu, făcute praf de Curtea de Conturi Controalele Curții de Conturi la direcțiile teritoriale ale ANAF și neregulile majore descoperite arata clar ca deficiențele din interiorul agenției au atins un nivel fara precedent. Una dintre principalele cauze este deficitul de personal, plus nivelul scazut de competențe, din cauza salariilor demotivante, și absența informatizarii sistemului. Prejudiciile aduse bugetului de stat sunt insemnate și […] The post ANAF doarme in front. Direcțiile din teritoriu, facute praf de Curtea de Conturi first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

