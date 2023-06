Stiri pe aceeasi tema

- Bursele europene au inchis din nou in scadere, joi, deoarece Banca Angliei a optat pentru o majorare agresiva a dobanzii cheie, cu 0,5 puncte procentuale, pentru a tine sub control inflatia persistenta, transmite Reuters, citat de news.ro.Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat ziua in declin cu…

- Pietele bursiere europene au inchis marti in scadere, continuand tendinta negativa din ultima perioada, deoarece investitorii au ramas precauti cu privire la perspectivele economiei globale, in special dupa datele recente din China, transmite CNBC, citat de news.ro.Indicele de referinta Stoxx 600…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat tranzactiile in declin cu 0,9%, majoritatea sectoarelor si burselor majore fiind in teritoriu negativ. Actiunile companiilor din sectorul de alimente si bauturi au condus pierderile, cu un declin de 2,7%, in timp ce actiunile companiilor de utilitati au crescut…

- Pietele bursiere europene au inchis marti in scadere, deoarece participantii de pe piata au urmarit ultimele evolutii politice privind plafonul datoriilor din SUA, transmite CNBC, citat de news.ro.Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat tranzactiile in declin cu 0,9%, majoritatea sectoarelor si…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a scazut cu 0,13%, in timp ce DAX din Germania si CAC 40 din Franta au cedat castigurile initiale pentru a inchide in declin circa 0,2%. Indicele FTSE MIB al bursei din Milano a coborat cu 0,38%. Majoritatea sectoarelor au stagnat, actiunile companiiilor de petrol si gaze…

- Principalele burse europene au incheiat tranzactiile de vineri in crestere cu peste 1%, sustinute de progresul negocierilor din SUA privind plafonul datoriilor, transmite CNBC, citat de news.ro.Indicele paneuropean Stoxx 600 a avansat cu 1,2%, dupa ce a scazut la cel mai redus nivel de la inceputul…

- Bursele europene au scazut puternic, marti, deoarece declinul preturilor petrolului a condus la scaderea stocurilor de energie, in timp ce investitorii se pregatesc pentru o crestere asteptata a dobanzii de politica monetara a Rezervei Federale (Fed), transmite Reuters, informeaza News.ro.Indicele…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat tranzactiile in urcare cu 0,6%, inversand declinul de la inceputul sesiunii. Bancile au pierdut optimismul de joi al investitorilor si au scazut cu 1,4%, in timp ce companiile de utilitati au coborat cu 0,3%. Cele mai mari cresteri au fost inregistrate de companiile…