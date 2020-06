Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii, cele mai multe fonduri alocate pe perioada starii de urgenta au fost platite prin Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANFOM), institutie care a asigurat acordarea indemnizatiilor pentru somaj tehnic. In total, la ANOFM au fost inregistrate…

- Scandal monstru la Spitalul Județean de Urgența Ploiești, unde doi barbați aflați sub influența bauturilor alcoolice au intrat cu forța in unitatea medicala și s-au certat cu angajații. Aceștia s-au calmat doar in momentul in care la fața locului au intervenit jandarmii, scrie ziarul local Observatorul…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, vineri, la Timisoara, ca nu exista niciun document oficial din partea statului austriac care sa solicite transportul muncitorilor cu trenul, desi oficialii austrieci au anuntat deja calendarul plecarilor.

- Retailerul Kaufland Romania a anuntat joi ca face angajari si ca peste 250 de posturi sunt disponibile, iar in ultima luna si jumatate, peste 8.000 de romani au aplicat pentru un post la companie, unde venitul brut minim lunar este de 3.650 lei, valabil de la 1 martie 2020."Pentru a-i sprijini…

- Testarea intensiva a cadrelor medicale de la Spitalul de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou” Suceava care au fost in carantina, izolare și a celor internate arata ca, in momentul de fața, 505 teste au avut rezultat negativ, ceea ce inseamna ca aproximativ 200 de angajați ai spitalului pot fi declarați vindecați…

- Toti angajatii Spitalului de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara vor putea circula cu toate mijloacele de transport in comun din oras, gratuit, in baza legitimatiei de serviciu.

- Reprezentanții Guvernului au anunțat, joi dimineața, mai multe masuri economice cu un impact de 30 de miliarde de lei, pentru susținerea angajatorilor și angajaților aflați in dificultate din cauza starii de urgența și a epidemiei de coronavirus. Masura șomajului tehnic, cea mai importanta luata pana…

- Virusul ucigaș din China continua sa faca din ce in ce mai multe victime. Acest lucru ii sperie pe oameni, iar majoritatea angajaților refuza sa ma vina la locul de munca sau sa foloseasca mijloacele de transport in comun, de teama sa nu se imbolnaveasca. Iata la ce variante legale pot apela aceștia,…