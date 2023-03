Stiri pe aceeasi tema

- Peste 4300 de elevi ai claselor I, din 88 instituții de invațamint din țara, vor avea ore de nutriție. Acestea vor fi desfașurate in cadrul cadrul studiului COSI - inițiativa Organizației Mondiale a Sanatații privind supravegherea obezitații in copilarie, comunica Moldpres. {{665606}}Potrivit ANSP,…

- A mai scazut numarul unitaților de invațamant din județul Gorj in care luni va incepe școala. Din 22 au ramas 17. Este vorba de 3 școli și 14 gradinițe. Vacanța de o saptamana a ajuns la final, insa cutremurele au dat peste cap planurile autoritaților. Exista și școli afectate, in care nu mai pot avea…

- Gabriela Firea a anuntat ca ministerul Familiei, Tineretului si Egalitații de Șanse, impreuna cu ministerul Educației, vor iniția o campanie publica de informare pentru a preveni violența in școli.

- Situatie incredibila in mai multe localitati din Botoșani. In timp ce multi copii invata in sali darapanate si au toaleta in curte, in unele zone au fost reabilitate scoli cu milioane de euro, dar stau acum inchise.

- De-a lungul acestei saptamani, in majoritatea unitaților de invațamant au avut loc acțiuni prin care sa fie marcata Ziua Internaționala a Nonviolenței in Școala. Copiii de la ciclul primar din cadrul Colegiului Național ”Nicolae Grigorescu” s-au intalnit in cadrul acestui șir de acțiuni cu primarul…

- Lucian Romașcanu i-a transmis ministrului Educației ca, in momentul in care face programele, sa includa obligativitatea mergerii la teatru, la opera, la muzeu. Iar copiii, dupa ce fac aceasta vizita, vor face un eseu despre ceea ce au vazut.

- Copiii și adolescenții din Romania au devenit mai responsabili fața de mediu, cu sprijinul ASAP Romania (Armata Selectarii Atente a Plasticului). Programul a incheiat anul 2022 cu cifre spectaculoase: peste 400 de școli au contribuit activ la misiunea ASAP, raportand date despre deșeurile colectate,…