- Ziarul Unirea Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, va merge astazi in inspecție la ferma din Bonn, unde sute de romani au PROTESTAT din cauza condițiilor de munca Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, va merge astazi in inspecție la ferma din Bonn, unde sute de romani au PROTESTAT din cauza condițiilor…

- Oamenii s-au plâns de neplata salariilor și de condițiile rele de munca și au afișat pancarte prin care își cer drepturi și au scris mesaje cu creta pe asfalt: "Vrem banii noștri" sau "scoateți-va singuri sparanghelul din pamânt". „Pentru…

- Gabriela Firea reactioneaza la protestele muncitorilor romani din Germania, care denunta conditiile inumane de munca de la unele ferme. Primarul general al Capitalei acuza Guvernul de nepasare, avand in vedere ca abia dupa o luna de scandaluri ministrul Muncii s-a deplasat in Germania pentru discutii…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe, Oana Darie, spune ca autoritatile din Romania fac demersuri pentru aducerea in tara a muncitorilor romani care au plecat sa lucrez in agricultura in Germania si care au protestat in fata Consulatului Romaniei la Bonn acuzand faptul ca nu au fost…

- Sute de sezonieri romani din Germania și-au cerut astazi drepturile, intr-un protest organizat la Bonn. Oamenii sunt nemulțumiți de salarii și de condițiile in care iși desfașoara activitatea.

- Cu toate acestea, organele private de securitate ale firmei au interzis accesul muncitorilor la baracile unde locuiau – a afirmat un reprezentant sindical. Muncitorii, romani in mare parte, au reclamat existenta unor conditii igienice precare din containere si din grupurile sanitare. Baracile se afla…

- Autoritațile germane sunt in alerta dupa ce 13 romani care au plecat la cules de sparanghel au disparut, aceștia fiind cautați de polițiști.Sezonierii romani s-au aratat nemulțumiți de relația pe care o aveau cu angajatorul și au decis sa plece, deși erau obligați sa stea in carantina timp 14 zile conform…

- In ciuda reglementarilor privind protecția anti-coronavirus pentru sezonieri, in Germania exista incalcari ale normelor de protecție a sanatații in general aplicabile. Conform cercetarilor efectuate de revista ARD „Panorama” (NDR), sezonierii in companii mari, de exemplu in Renania-Palatinat, continua…