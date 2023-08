Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul Polițiștilor Dolj susține ca tanarul polițist sancționat dupa accidentul de la 2 Mai este doar un ”Acar Paun” gasit de chestorii Corpului de Control al Ministerului, Despescu și Matei Benone. ”Cei doi șefi trebuiau demiși”, mai spun sindicaliștii.

