Calin Popescu Tariceanu considera ca șeful statului minte doar pentru a acoperi incompetența Guvernului condus de Ludovic Orban și pentru a-i pacali pe romani. "Dl Iohannis minte! O face destul de des in ultimul timp din dorința de a acoperi incompetența “Guvernului Meu”! O face din dorința de a pacali romanii și de a pune pe 6 decembrie mana pe toata puterea! Astazi a mințit despre cine a politizat conducerea spitalului de la Piatra Neamț! Realitatea este ca cel care a inceput politizarea a fost “Guvernul Meu”! In data de 16 martie 2020 intra in vigoare starea de urgența. In data de 17 martie,…