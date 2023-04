Revoltă la Lețcani, după ce un copil de 3 ani a fost călcat de TIR pe trecerea de pietoni Locuitorii din Lețcani se revolta dupa tragedia in care un copil de 3 ani și-a pierdut viața pe o trecere de pietoni din comuna. Oamenii susțin ca s-au saturat de promisiuni și vor masuri urgent ca sa nu se mai intample astfel de evenimente nefericite. Aceștia au organizat astazi un protest, traversand strada in permanenta sub ochii șoferilor opriți in coloana. La sediul Prefecturii a avut loc o ședința pentru gasirea unor soluții pe termen scurt și mediu, la care a participat atat primarul comunei cat și membri ai comunitații. Traversatul strazii a devenit extrem de periculos in Lețcani, unde… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

