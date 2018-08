Reacții vehemente la proiectul de mutare a celor 1.300 de elevi ai Colegiului Național ”Mihai Eminescu” in cladirile Liceului Tehnologic „Costin Nenițescu”. Intr-o conferința de presa organizata miercuri dimineața de Narcisa Dașu, directoarea Liceului Nenițescu, aceasta și-a exprimat revolta fața de masura decisa de autoritați fara a fi consultata in prealabil și conducerea școlii de pe Transilvaniei. ”Nu am fost informata niciodata inainte despre o discuție despre mutare, ceea ce mi s-a parut foarte nepotrivit pentru ca aceasta decizie, care afecteaza foarte grav aceasta școala, va duce la desființarea…