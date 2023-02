Revoltă în Peru: guvernul a prelungit duminică starea de urgenţă Guvernul peruan a extins si prelungit duminica starea de urgenta in fata revoltei impotriva presedintei Dina Boluarte, care a facut cel putin 48 de morti in doua luni, scrie AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Starea de urgenta sanitara, decretata in momentul in care epidemia de COVID-19 a ajuns in Statele Unite in urma cu trei ani, se va incheia oficial pe 11 mai, a anuntat luni Casa Alba, relateaza AFP si Reuters, conform AGERPRES.

Guvernul danez, care sperase sa stranga fonduri pentru a finanța creșterea cheltuielilor militare, se confrunta cu o opoziție aproape generala fața de incheierea anunțata a sarbatorii legale.

Guvernul peruan a decretat sambata stare de urgenta in capitala Lima si in alte cateva regiuni ca urmare a manifestatiilor contra presedintei Dina Boluarte, soldate cu cel putin 42 de morti in ultimele cinci saptamani, relateaza AFP.

Guvernul britanic a convocat pentru astazi Comitetul de urgența COBRA pentru a discuta despre masuri pe fondul valului de proteste estimate a se desfașura in saptamanile ce urmeaza, scrie Rador.

Parlamentul de la Chișinau a votat prelungirea starii de urgența in R.Moldova pentru inca 60 de zile. O hotarare in acest sens a adoptata cu votul a 55 de deputați, conform deschide.md.

Cinci tipuri de pensii de serviciu (pensii speciale, in denumire populara) nu se vor indexa cu rata inflației, astfel ca nu vor beneficia de niciun fel de creștere anul viitor, potrivit unui proiect de Ordonanța de Urgența aflat in lucru la Guvern și consultat de ȘTIRIPESURSE.RO.

Persoanele cu dizabilitați vor primi a 13-a indemnizație, potrivit unui proiect de Ordonanța de Urgența aflat in lucru la Guvern și consultat de ȘTIRIPESURSE.RO. Actul normativ prevede ca in luna ianuarie 2023, persoanele cu dizabilitați „vor beneficia in mod excepțional de o indemnizație compensatorie"

Guvernul italian a decretat duminica starea de urgenta pentru insula Ischia din sudul Italiei, unde sambata dimineata s-a produs o alunecare de teren, provocata de ploi torentiale, informeaza AFP.