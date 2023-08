Revoltă în Dâmbovița împotriva unui pădurar, care a „ras” 500 ha de pădure Locuitorii dintr-o comuna dambovițeana au ajuns in pragul disperarii, din cauza unui padurar care le-a ras sute de hectare de padure, fara știința proprietarilor, dar cu bine cuvantarea IJP Dambovița și, mai ales, a conducerii Direcției Silvice Dambovița. Oferta padurarului: 1.200-1.500 de lei o camioneta cu lemne de foc Peste 500 de hectare de padure privata de pe raza comunei Dragomirești din județul Dambovița au fost „rase” și vandute in ultimii ani de padurarul Ion Prodan de la Ocolul Silvic Targoviște. ”Performanțele” acestui padurar sunt cunoscute atat de conducerea Direcției Silvice Dambovița,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

