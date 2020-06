Stiri pe aceeasi tema

- Revocarea Renatei Weber din funcția de Avocat al Poporului, ceruta de PNL, ajunge in atenția forurilor europene. Senatorul Titus Corlatean a atras atentia Comisiei pentru afaceri politice si democratie a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) cu privire la o serie de evolutii "ingrijoratoare"…

- Curtea Constituționala dezbate, joi, exceptiile de neconstitutionalitate ridicate de Avocatul Poporului, Renate Weber, privind legea aprobarii starii de alerta. “Lucrurile sunt destul de complicate pentru ca ele deja s-au intamplat. Legea 44, despre care este vorba astazi in cea de-a doua sesizare,…

- Liberalii au depus, luni, la Parlament cererea de revocare din functia de Avocat al Poporului a Renatei Weber. "Am demarat astazi procedurile de revocare din functia de Avocat al Poporului a doamnei Renate Weber. Primul pas il constituie depunerea cererii de revocare pe care o semneaza…

- Avocatul Poporului, Renate Weber (ALDE), a atacat joi la Curtea Constituționala legea adoptata ieri de Camera Deputaților privind impozitarea cu pana la 85% a tuturor pensiilor speciale din Romania, intrucat i-ar discrimina pe beneficiari, scrie G4media. ”Este vorba de o impozitare, chiar daca legea…

- Reinceperea scolilor in 22 de tari europene nu a dus la vreo crestere semnificativa a infectiilor de coronavirus in randul copiilor, parintilor sau personalului, s-a spus la o videoconferinta a ministrilor Educatiei din toata Uniunea Europeana. Din cele 22 de tari in care scolile si-au reluat cursurile…

- Fara o lege care sa permita restrangerea exercitiului unor drepturi nu se va putea face mai nimic in starea de alerta, a declarat Avocatul Poporului, Renate Weber, miercuri, pentru AGERPRES, referindu-se la decizia Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) privind prevederi din Ordonanta de Urgenta a…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, spune ca Guvernul ar trebui sa vina cu o formula pentru a anula amenzile majorate date in perioada starii de urgența, dupa decizia CCR de a declara neconstituționala ordonanța prin care era crescut cuantumul amenzilor. Renate Weber spune ca i-a sfatuit pe cei care au…

- Titus Corlațean a demisionat de la conducerea Senatului din motive personale, iar in locul sau a fost numit președinte interimar vicepreședintele instituției, Robert Cazanciuc. Potrivit lui Cazanciuc, Corlatean a anuntat in sedinta Biroului Permanent ca renunta la functia de presedinte al Senatului…