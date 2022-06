Revocarea dreptului la avort: Billie Joe Amstrong de la Green Day a anunțat că renunță la naționalitatea americană Ca reacție la decizia Curții Supreme a SUA de revocare a dreptului la avort, cantarețul grupului Green Day, Billie Joe Amstrong, a anunțat, in timpul unui concert, ca renunța la SUA in favoarea Marii Britanii, transmite BFMTV. Billie Joe Amstrong nu vrea sa fie un american idiot, spune acesta. Aflat in turneul ”Hella Mega”, alaturi de Fall Out Boy și Weezer, liderul grupului Green Day a reacționat la decizia Curții Supreme luata vineri, saptamana trecuta, de revocare a dreptului la avort in SUA, prin legea federala Roe.v.Wade. Pe scena London Stadium, cantarețul a declarat ca ia in calcul sa renunțe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

