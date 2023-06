Revista Zari Alb Astre: ZariAlbAstre2013. Din Centru“ de Maria Dimitriu, Mihai Barascu, clasa a XI-a B

Stiri pe aceeasi tema

- Redam in cele ce urmeaza articolul scris de prof. Doina Cheramidoglu, publicat in numarul 2 din anul II al Revistei Zari Alb Astre pe care o puteti citi integral in Biblioteca Virtuala a revistei. "Revista in limba engleza a Colegiului National laquo;Mircea cel Batranraquo; a luat fiinta in noiembrie…

- Redam in cele ce urmeaza articolul scris de Nora Elena Tuta, clasa a XI a C, publicat in numarul 1 din anul VI al Revistei Zari Alb Astre pe care o puteti citi integral in Biblioteca Virtuala a revistei. "Ca in fiecare an, clubul de lectura al Colegiului National laquo;Mircea cel Batranraquo;, coordonat…

- Redam in cele ce urmeaza articolul scris de Ionut Gabriel Otelea, clasa a XI a A si Nora Elena Tuta, clasa a XI a C , publicat in numarul 1 din anul VI al Revistei Zari Alb Astre pe care o puteti citi integral in Biblioteca Virtuala a revistei. "Misiunea noastra ca redactori ai revistei cu traditie,…

- Redam in cele ce urmeaza articolul scris de prof. Mihai Lupu si prof. bibliotecar Ionela Simula, publicat in numarul 1 din anul VI al Revistei Zari Alb Astre pe care o puteti citi integral in Biblioteca Virtuala a revistei. "Arhanghelul care vesteste Victoria este simbolul unei traditii seculare ce…

- Redam in cele ce urmeaza articolul scris de Ioan Calatoiu, clasa a XI a D, publicat in numarul 1 din anul VII al Revistei Zari Alb Astre pe care o puteti citi integral in Biblioteca Virtuala a revistei. "Lumea nu este nimic mai mult decat ceea ce putem noi simti, intelege sau crede. Cum pentru o persoana…

- Redam in cele ce urmeaza articolul scris de Georgiana Cinghinea, XII F, publicat in numarul 1 din anul IX al Revistei Zari Alb Astre pe care o puteti citi integral in Biblioteca Virtuala a revistei. "Orice elev care alege sa faca parte dintr o clasa de bilingv germana a Colegiului National laquo;Mircea…

- Redam in cele ce urmeaza articolul scris de Biroul Executiv al Consiliului Scolar al Elevilor din CNMB, publicat in numarul 1 din anul IX al Revistei Zari Alb Astre pe care o puteti citi integral in Biblioteca Virtuala a revistei. "Pe 26 februarie 2020, in aula laquo;Gheorghe Coriolanraquo; a Colegiului…

- Redam in cele ce urmeaza articolul scris Miruna Ioana Potera, clasa a X a F, publicat in numarul 1 din anul IX al Revistei Zari Alb Astre pe care o puteti citi integral in Biblioteca Virtuala a revistei. "Ca intr un roman politist, rasturnarile de situatie ne lasa dezarmati sau, dimpotriva, plusul de…