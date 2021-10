Revista UZP nr. 23, implicare și prestigiu | Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România Inca nu s-a racit tiparnița dupa apariția celui de-al treilea numar al revistei UZP din acest an. Așteptata cu nerabdare de cei peste 3000 de membrii cotizanți ai UZPR, probabil singura revista care trateaza problema jurnalismului și a jurnaliștilor, in corpore, și-a propus și in acest numar atat teme de breasla, cat și de implicare sociala. Grupata in jurul unui subiect pe alocuri inflamabil, mass-media din strainatate, gazeta asociației fixeaza atenția pe colegii jurnaliști din diaspora, cu problemele și neajunsurile lor sau cu satisfacția profesiei peste granița, nu numai in Europa, dar și… Citeste articolul mai departe pe sighet-online.ro…

