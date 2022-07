Revine spirala vaccinărilor. Europa pregătește rapelul de vară In contextul creșterii numarului de cazuri de Covid-19 in Europa, experții prezic o noua cursa pe care sperau sa o amane: o noua runda de vaccinari de rapel pentru a contracara urmatorul val de imbolnaviri, odata cu apropierea lunilor reci. Subvariantele Omicron au fost pana acum mai blande, dar mult mai contagioase decat mutațiile anterioare, […] The post Revine spirala vaccinarilor. Europa pregatește rapelul de vara first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

