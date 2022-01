Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) s-a reunit miercuri, 5 ianuarie 2022, in prima ședința din acest an și a aprobat o hotarare privind prelungirea starii de alerta, dar si o serie de masuri care sa fie aplicate pe durata acesteia, printre care obligativitatea purtarii mastilor de protectie de tip medical sau FFP2. HOTARAREA […] Articolul Revine obligativitatea purtarii maștilor și se prelungește starea de alerta apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .