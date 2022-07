Revine MASCA obligatorie? OMS avertizează că virusul Covid-19 „circulă liber” și că pandemia nu s-a terminat Revine MASCA obligatorie? OMS avertizeaza ca virusul Covid-19 „circula liber” și ca pandemia nu s-a terminat Revine MASCA obligatorie? OMS avertizeaza ca virusul Covid-19 „circula liber” și ca pandemia nu s-a terminat Organizația Mondiala a Sanatații avertizeaza ca virusul Covid-19 „circula liber” și ca pandemia nu este nici pe departe incheiata. Avertismentul OMS vine pe fondul creșterii numarului de cazuri de imbolnaviri și decese asociate Covid-19. Șeful Organizației Mondiale a Sanatații […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

