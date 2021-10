Revine MARATONUL de vaccinare în Capitală! Anunțul lui Valeriu Gheorghiță Va fi cate un centru de vaccinare cu capacitate mai mare in fiecare sector și simultan se va organiza maratonul.„Nu pot sa va dau la acest moment perioada in care se va desfașura acest eveniment, dar cat se poate de repede, in urmatoarele doua saptamani”, a spus medicul Valeriu Gheorghița.In plus, fiecare centru de vaccinare și fiecare județ impreuna cu Direcția de Sanatate Publica poate sa extinda programul centrelor de vaccinare in funcție de cereri. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Rata de incidența a infectarilor COVID in Capitala a trecut de 14 la mie Foto: MApN RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Rata de incidența a infectarilor COVID în Capitala a trecut de 14 cazuri la o mie de locuitori - 14,2 este valoarea comunicata luni de Direcția de Sanatate Publica.…

- Situația generata de noul coronavirus (COVID-19) continua sa se afle in atenția autoritaților, dar și a locuitorilor Capitalei. Cele mai recente informații venite de la Direcția de Sanatate Publica (DSP) București indica faptul ca rata de incidența cumulata calculata la 14 zile a ajuns, joi, 7 octombrie,…

- Ministerul Sanatații a transmis astazi, 30 septembrie, la solicitarea Libertatea, ca Spitalul Clinic Malaxa și Spitalul Clinic de Urgența Sf. Ioan din Capitala au depus la Direcția de Sanatate Publica (DSP) București dosare de alocare de paturi pentru tratarea pacienților COVID și au primit aviz favorabil.…

- ,,Este o varianta alternativa acum, in care ne intereseaza ca acest risc de infectare și de raspandire a virusului sa fie cat mai redus. Și cum putem sa avem acest risc redus: prin vaccinare, prin istoricul de trecere prin boala sau printr-o testare periodica. Daca acest lucru va fi, de fapt, transpus…

- Rata de vaccinare a depașit 50% in București. Potrivit coordonatorului campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, cea mai mare rata de imunizare, dupa Capitala, se inregistreaza in județul Cluj.

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca astazi, in intervalul orelor 10:00-18:00, cele doua puncte de vaccinare mobile, se vor afla in urmatoarele locații: troleibuzul va fi in sectorul Ciocana, la intersecția strazilor Alecu Russo și Meșterul Manole, iar autobuzul va staționa pe str. Armeneasca,…

- Un nou centru de vaccinare anti-COVID s-a deschis in Vama Veche pentru turiști și localnici. Cum apetitul romanilor pentru imunizare este extrem de scazut, autoritațile fac eforturi pentru a-i atrage pe oameni in centrele de vaccinare.

- „Din pacate vedem o creștere a numarului de cazuri in aceste saptamani și situația care se prefigureaza pentru urmatoarea perioada nu este una buna, mai ales ca varianta Delta are tendința de a deveni dominanta pe teritoriul Romaniei. Practic, in saptamana 30 (26 iulie - 1 august, n.red.) din numarul…